Какой сейчас госдолг Кыргызстана

Государственный долг Кыргызстана оценивается в $8,9 млрд: $5,3 млрд приходится на внешний долг и $3,6 млрд — на внутренний, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар .

Об этом сообщил заместитель министра финансов — директор Центрального казначейства Умутжан Аманбаев.

— Внешние займы после ратификации направляются на инфраструктурные и экономические проекты. В рамках соглашений с государствами-партнерами в этом году около 28 млрд, а по некоторым направлениям — порядка 35 млрд направляется в основном на строительство школ и дорог. Это снова дает экономике рост ВВП, поскольку создаются новые рабочие места и поступают налоговые отчисления, — сказал он.

Отдельно Аманбаев остановился на государственном долге перед Китаем. Сейчас задолженность перед Китаем составляет $1,4 млрд, а ее доля в общем объеме долга снизилась до менее 27%. Ранее этот показатель составлял 40%.

— Если проанализировать ситуацию, то до 2020-х годов общий долг перед Китаем составлял 80–90%, а в отдельные периоды доходил до 100% доходной части нашего бюджета. Согласно нашему анализу, по итогам семи месяцев этот показатель снизился до 16%. То есть если сейчас полностью погасить общий долг перед Китаем, он составит 16% нашего бюджета. Это означает, что мы можем его погасить. Для этого есть свой механизм, — отметил Умутжан Аманбаев.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Кабар.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан полностью выплатит долг Китаю к 2035 году.