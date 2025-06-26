Какой регион Казахстана лидирует по количеству парков развлечений и отдыха

В разрезе регионов самое большое количество парков:

в Туркестанской области (32 ед.);

в Шымкенте (29 ед.);

и Карагандинской области (28 ед.).

В 2024 году парки развлечений и отдыха посетили 15,5 млн раз. Больше всего посещений отмечено в городах Астана (3,2 млн посещений), Шымкент (2,7 млн посещений) и Алматы (2,5 млн посещений).

По форме собственности 29% парков находится в государственной собственности, 69,3% — в частной и 1,5% — в иностранной собственности.

Из общего числа 131 парк расположен под открытым небом, 120 — в помещениях. В сельской местности действует 51 парк, что составляет 19,1% от общего количества.

Всего в парках расположено 3 923 объекта для развлечений в виде аттракционов и игровых автоматов.

Ранее как и где можно отдохнуть детям в Акмолинской области в этом году, рассказал корреспондент агентства Kazinform.