Какой регион Казахстана лидирует по количеству парков развлечений и отдыха
По итогам 2024 года в Казахстане работает 251 парк развлечений и отдыха, за год их количество выросло на 9,1%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
В разрезе регионов самое большое количество парков:
- в Туркестанской области (32 ед.);
- в Шымкенте (29 ед.);
- и Карагандинской области (28 ед.).
В 2024 году парки развлечений и отдыха посетили 15,5 млн раз. Больше всего посещений отмечено в городах Астана (3,2 млн посещений), Шымкент (2,7 млн посещений) и Алматы (2,5 млн посещений).
По форме собственности 29% парков находится в государственной собственности, 69,3% — в частной и 1,5% — в иностранной собственности.
Из общего числа 131 парк расположен под открытым небом, 120 — в помещениях. В сельской местности действует 51 парк, что составляет 19,1% от общего количества.
Всего в парках расположено 3 923 объекта для развлечений в виде аттракционов и игровых автоматов.
Ранее как и где можно отдохнуть детям в Акмолинской области в этом году, рассказал корреспондент агентства Kazinform.