РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:50, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Какой регион Казахстана лидирует по количеству парков развлечений и отдыха

    По итогам 2024 года в Казахстане работает 251 парк развлечений и отдыха, за год их количество выросло на 9,1%, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    Парк отдыха Демалыс саябағы Астана дети аттракцион балалар
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В разрезе регионов самое большое количество парков:

    • в Туркестанской области (32 ед.);
    • в Шымкенте (29 ед.);
    • и Карагандинской области (28 ед.).

    В 2024 году парки развлечений и отдыха посетили 15,5 млн раз. Больше всего посещений отмечено в городах Астана (3,2 млн посещений), Шымкент (2,7 млн посещений) и Алматы (2,5 млн посещений).

    По форме собственности 29% парков находится в государственной собственности, 69,3% — в частной и 1,5% — в иностранной собственности.

    Из общего числа 131 парк расположен под открытым небом, 120 — в помещениях. В сельской местности действует 51 парк, что составляет 19,1% от общего количества.

    Всего в парках расположено 3 923 объекта для развлечений в виде аттракционов и игровых автоматов.

    Ранее как и где можно отдохнуть детям в Акмолинской области в этом году, рассказал корреспондент агентства Kazinform.

    Теги:
    Регионы Отдых Статистика
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают