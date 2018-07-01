Какой приз получит «Мисс СНГ-2018»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организаторы проходящего в эти минуты в Астане конкурса красоты «Мисс СНГ-2018» рассказали о призах, которые получат победительница и участницы конкурса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Победительница конкурса получит позолоченную корону с драгоценными камнями - это эксклюзивный вариант, она изготовлена в Армении, в Ереване. Абсолютно всем участницам дадут утешительные призы», - рассказала руководитель пресс-службы международного модельного агентства «Велада Груп» Алия Бекбулатова.



По ее словам, для призеров также предусмотрены роскошные подарки.



«Для первого, второго и третьего мест у нас предусмотрены норковая шуба, бриллиантовый набор и 4 путевки за границу. Куда именно - они выберут сами. Вообще, туры предназначены в Турцию, ОАЭ и в Армению», - отметила она.



Напомним, конкурс «Мисс СНГ» впервые проводится в Астане.



По приезду в столицу Казахстана, конкурсанток свозили в курортную зону Бурабай, чтобы они могли полюбоваться местными красотами. Участницам была представлена специальная экскурсионная программа по удивительным местам «Жемчужины Казахстана». Горы Кокшетау, многочисленные озера, культурно-архитектурный комплекс на поляне Абылай хана, Иманаевский ручей (водопад).



За титул самой красивой девушки Содружества Независимых Государств борются 19 конкурсанток-победительниц из 16 стран-участниц (в их числе Грузия, Украина, Эстония, Литва, Латвия как приглашенные страны) в возрасте от 18 до 27 лет.



Для того, чтобы удостоиться чести представлять свою страну в конкурсе, участницы прошли сложный отбор из нескольких этапов. Конкурсантки прибыли в Астану за 10 дней до финала. За это время они познакомились с народными традициями и обычаями, а также посетили популярные достопримечательности Астаны. На конкурсе участницы демонстрируют национальные костюмы, а также будут дефилировать в вечерних нарядах.