Какой помощи могут ожидать пострадавшие от пожара жильцы в Актобе

После пожара в общежитии Актобе жители остались без крыши над головой и просят о помощи. В городском акимате рассказали, на какую поддержку могут рассчитывать пострадавшие, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Актобе на улице Сатпаева загорелась крыша в пятиэтажном общежитии семейного типа. Сейчас в общежитии отсутствует электричество, квартиры заволокло гарью. Жильцы проводят работу по очистке.

В пожаротушении были задействованы более 70 человек и использовано около 30 единиц техники. Во время проишествия эвакуировали 50 человек, в том числе 12 детей. На базе специального автопарка был организован пункт обогрева для жителей.

Фото: Алтынай Сагындыкова

— Пожар начался в 01:55. Возгорание было локализовано в 03:39 и позже ликвидировано. Площадь пожара составила 290 квадратных метров, — сообщил начальник УЧС города Актобе Данарбек Имангазин.

Фото: Алтынай Сагындыкова

Сегодня на место происшествия прибыли работники подрядной организации, ответственной за уборку улиц города Актобе, и провели очистительные работы. В их числе также были молодые представители организации «Жасыл ел». Тем временем сами жители выносят на улицу испорченные вещи, помогая продвижению очистительных работ.

Фото: Алтынай Сагындыкова

— В этой комнате жили дочка с зятем, сделав ремонт на 2 миллиона тенге. Оба работают учителями, растят двоих детей. Во время пожара они стучали во все двери, помогали людям эвакуироваться. А сегодня пришли домой — тут все затоплено, натяжной потолок провис от воды. Нам просто нужна помощь с восстановлением. Ничего лишнего не прошу, только бы привели все в порядок, — поделилась жительница города Бактыгуль Иманберлина.

Фото: Алтынай Сагындыкова

Как сообщили в пресс-службе акимата Актобе, пострадавшим необходимо получить справку о факте пожара в областном ДЧС и предоставить ее в городской отдел занятости и социальных программ. Только после этого собственникам жилья будет выплачена материальная помощь в размере 100 МРП.

Ранее сообщалось, что в одном из гаражей Шахтинска произошел пожар, в результате которого погиб подросток.

Аяулым Қанатқызы