Какой объем паводковых вод удалось сохранить для сельхозкультур, сообщили в Минводы РК

С начала поливного сезона Министерство водных ресурсов и ирригации обеспечивает водой более 20 тысяч аграриев страны. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно озвученным данным, на сегодня филиалы «Казводхоза» подали фермерам около 3 млрд кубометров поливной воды. Всего в этом году «Казводхоз» планирует направить 7,6 млрд кубометров воды на полив порядка 800 тыс. га посевных площадей.