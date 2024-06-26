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    19:30, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Какой объем паводковых вод удалось сохранить для сельхозкультур, сообщили в Минводы РК

    водохранилище
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

    С начала поливного сезона Министерство водных ресурсов и ирригации обеспечивает водой более 20 тысяч аграриев страны. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно озвученным данным, на сегодня филиалы «Казводхоза» подали фермерам около 3 млрд кубометров поливной воды. Всего в этом году «Казводхоз» планирует направить 7,6 млрд кубометров воды на полив порядка 800 тыс. га посевных площадей.

    — В шести областях Казахстана: Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, ЗКО, ВКО и области Жетысу — филиалы предприятия провели механизированную очистку более 600 км каналов. Кроме того, планируется ремонт более 400 гидропостов. На сегодня отремонтированы 102 гидропоста. В водоемах Казахстана собрано 75 млрд кубометров воды. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Более 12 млрд кубометров воды, накопленной в водохранилищах, являются паводковыми водами, — уточнила Молдир Абдуалиева.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минводы и ирригации РК Регионы Казахстана Сельхозпродукция Вода Водохранилище Паводки в Казахстане
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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