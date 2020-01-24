Какой объем облигаций запланировал выпустить Минфин РК на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году Национальный банк РК продолжит взаимодействие с Министерством финансов по качественному развитию рынка государственных ценных бумаг. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжение получит активное взаимодействие с Министерством финансов по качественному развитию рынка государственных ценных бумаг, повышению его ликвидности, включению казахстанских государственных ценных бумаг в международные индексы развивающихся стран, что повысит спрос на них со стороны внешних инвесторов», - сказал Ерболат Досаев.

Он также сообщил, что Нацбанк обеспечит выпуск краткосрочных нот сроком до года, а Министерство финансов – предложение средне- и долгосрочных облигаций.

«Это позволит сформировать объективную кривую доходности, которая служит ориентиром по процентным ставкам. Министерству финансов предлагается увеличить долю облигаций сроком от 2 до 5 лет для широкого привлечения портфельных инвесторов», - добавил Ерболат Досаев.

По его словам, для улучшения условий по привлечению инвестиционного капитала Нацбанк совместно с Агентством по финрегулированию активизирует работу по развитию рынка производных финансовых инструментов.

По данным финрегулятора, на 2020 год Министерство финансов планирует выпуск облигаций сроком от 2 до 10 лет в объеме только 435 млрд. тенге и 1234 млрд. тенге – сроком свыше 10 и до 20 лет.