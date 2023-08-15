Какой объем газа будет транспортировать Россия в Узбекистан через РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос получения прибыли от транзита российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана прокомментировал министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это прямой для Казахстан будет момент, связанный с получением дополнительных доходов от транзита. Мы получим возможность модернизировать нашу газопроводную систему. И вы знаете, что поставки газа на внутренний рынок являются убыточными для Казахгаза, поэтому в целом этот дополнительный доход от транзита позволит снизить нагрузку на Казахгаз и обеспечить относительно стабильный денежный доход для реализации инвестиционной программы. Сейчас мы индикативно обсуждаем объем транзита от полутора до десяти млрд кубических метров газа», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

По словам министра, далее все будет зависеть от готовности энергосистем.

«Но дальше все будет зависеть от готовности узбекской энергосистемы увеличить объемы, от готовности наших российских коллег газпромовских. Понятно, что еще дополнительные затраты потребуются на модернизацию данного газопровода, но это будет плановая работа компании Казахгаз», - уточнил Алмасадам Саткалиев.

Глава Минэнерго отметил, то пока говорить о сумме доходов рановато.

«Я пока не могу озвучить сумму, это будет зависеть от объемов транзита, как только индикативный баланс определиться, мы уже будем знать - какой объем (транзита) и скажем какой объем дохода мы сможем получить. Но доходы уже будут в этом году», - заверил Алмасадам Саткалиев.