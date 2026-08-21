Какой нагрудный знак будут носить члены Курултая, рассказали в ЦИКе

Ранее нагрудные знаки носили депутаты Сената и Мажилиса. После перехода Казахстана к однопалатному Парламенту и новой модели Курултая возникает вопрос, изменится ли прежний нагрудный знак депутатов. На заседании Центральной избирательной комиссии на этот вопрос ответил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Нурлана Абдирова, нагрудный знак решили изменить. Необходимость этого связана с тем, что в основном тексте новой Конституции упоминается только Курултай, тогда как о Парламенте говорится лишь в переходных положениях. В конституционном законе о Курултае также используется только это наименование.

Спикер рассказал, что вопрос несколько раз обсуждался в ЦИК. К обсуждению также привлекли специалистов Монетного двора Национального банка, которые рекомендовали изготовить знак из мельхиора. Абдиров отметил, что этот металл используется при изготовлении большинства государственных наград.

Кроме того, во время одной из встреч с Главой государства обсуждался внешний вид знака. По словам председателя ЦИК, Президент рекомендовал отказаться от использования драгоценных металлов и по возможности уменьшить его размер.

При этом общий дизайн решили сохранить.

— Общие цветовые решения сохранены, но в параметрах знак уменьшился, — сказал Абдиров.

Ранее Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Ляззат Суйндик на заседании ЦИК разъяснила основные ограничения и правила, которые будут действовать в день голосования на выборах в Курултай.