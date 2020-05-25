Какой МРП используется для исчисления индивидуального подоходного налога в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С первого апреля 2020 года изменился размер месячного расчетного показателя. В этой связи у налогоплательщиков возникли вопросы по его применению при определении облагаемого дохода. Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разъяснил, какой размер МРП в текущем году будет использоваться при исчислении индивидуального подоходного налога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, Указом Президента РК «Об уточненном республиканском бюджете на 2020 год» от 8 апреля 2020 года с первого апреля 2020 года был установлен размер месячного расчетного показателя в сумме 2778 тенге. В связи с этим Налоговым кодексом были предусмотрены корректировки дохода, налоговые вычеты, а также доходы, не рассматриваемые в качестве дохода, подлежащего налогообложению индивидуального подоходного налога (ИПН), в эквиваленте месячного расчетного показателя.

«На дату начисления выплат месячный расчетный показатель (МРП) применяется при определении доходов, не рассматриваемых в качестве дохода, подлежащего налогообложению ИПН в виде компенсационных выплат работникам, связанным со служебными поездками. На дату передачи товара месячный расчетный показатель применяется при определении доходов, не рассматриваемых в качестве дохода, подлежащего налогообложению ИПН в виде стоимости безвозмездно переданного в рекламных целях товара, в том числе в виде дарения», - сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

На дату начисления выигрышей месячный расчетный показатель применяется при корректировке дохода на выигрыш по одной лотерее. Также на дату выплаты месячный расчетный показатель применяется при корректировке дохода на выплаты в связи с выполнением общественных работ и профессиональным обучением, осуществляемые за счет средств бюджета.

Месячный расчетный показатель на первое января соответствующего финансового года применяется при определении доходов, освобожденных от индивидуального подоходного налога в виде компенсации при служебных командировках, в том числе в целях обучения, повышения квалификации или переподготовки работника.

Также применяется в виде расходов работодателя по направлению работника на обучение, повышение квалификации или переподготовку без оформления служебной командировки, в виде расходов автономной организации образования и выплаты, произведенные такой организацией.

Помимо этого, месячный расчетный показатель применяется при определении доходов, освобожденных от индивидуального подоходного налога в виде материальной выгоды, полученной физическим лицом, которое обучается на подготовительном отделении автономной организации образования.

Отметим, месячный расчетный показатель в размере 2651 тенге также применяется при корректировке дохода в виде дохода от личного подсобного хозяйства каждого лица, занимающегося личным подсобным хозяйством, в виде выплат для покрытия расходов физического лица на медицинские услуги (кроме косметологических), выплаты в виде оказания материальной помощи работнику при рождении его ребенка, выплаты на погребение.

Также месячный расчетный показатель применяется в виде расходов работодателя на оплату отпуска по беременности и родам, отпуска работникам, усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка, в виде 90 процентов от суммы дохода работника, не превышающего 25 МРП.

Для следующих налоговых вычетов применяется месячный расчетный показатель в размере 2651 тенге. То есть стандартный налоговый вычет в размере 882-кратного МРП полагается участникам Великой Отечественной войны и приравненным к нему лицам, лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, это касается лиц, проработавших, прослуживших не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Стандартный налоговый вычет также касается инвалидов I, II или III групп, детей-инвалидов, родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида или инвалида с детства, усыновителю (удочерителю), приемного родителя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Месячный расчетный показатель в размере 2651 тенге применяется при налоговом вычете на медицину в размере 94-кратного месячного расчетного показателя. Предварительный платеж по ИПН за каждый месяц выполнения работ, оказания услуг трудовым иммигрантом-резидентом исчисляется в размере двухкратного МРП 2651 тенге (п. 2 ст. 360).