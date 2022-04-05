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    11:38, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Какой курс доллара закладывают в бюджет Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил, какой курс доллара закладывают в бюджете на текущий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства, Алибек Куантыров отметил, что Правительство закладывает в бюджете курс доллара по 460 тенге.

    Вместе с тем, министр ответил на вопрос, как трансферты из Нацфонда влияют на запасы.

    «Запасы у нас, по сравнению с утвержденным бюджетом, остаются такими же. Более того, мы соблюдаем ковенанты по отношению к ВВП, около 32% к ВВП составят активы Нацфонда к концу года», - прокомментировал Алибек Куантыров.

    Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал об индексации социальных выплат и пенсий и ответил, насколько и когда она может вырасти.


    Теги:
    Бюджет Миннацэкономики Тенге Другие государственные органы Главная Экономика
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