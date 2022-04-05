Какой курс доллара закладывают в бюджет Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил, какой курс доллара закладывают в бюджете на текущий год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания Правительства, Алибек Куантыров отметил, что Правительство закладывает в бюджете курс доллара по 460 тенге.

Вместе с тем, министр ответил на вопрос, как трансферты из Нацфонда влияют на запасы.

«Запасы у нас, по сравнению с утвержденным бюджетом, остаются такими же. Более того, мы соблюдаем ковенанты по отношению к ВВП, около 32% к ВВП составят активы Нацфонда к концу года», - прокомментировал Алибек Куантыров.

Ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал об индексации социальных выплат и пенсий и ответил, насколько и когда она может вырасти.