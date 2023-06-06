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Какой будет урожай пшеницы в 2023 году в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
6 Июня 2023, 10:58
Какой будет урожай пшеницы в 2023 году в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства Казахстана сделали прогноз по сбору урожая пшеницы в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чтобы сделать более или менее точный прогноз по урожаю, необходимо дождаться всходов. Однако все факторы позволяют прогнозировать урожай зерновых на уровне среднегодовых объемов. Если говорить о пшенице, валовой сбор прогнозируем на уровне 16 млн тонн. Урожай будет неплохой», - сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев во время заседания Правительства РК.

По его словам, в этом году посев завершен в строго оптимальные сроки сева. Работа по сохранению накопленной влаги в почве тоже была проделана вовремя. Глава МСХ привел данные «Казгидромета», согласно которым, количество осадков в июне около нормы прогнозируется на большей части территории республики. В июле-августе – меньше нормы в западных и южных регионах страны, в оставшихся регионах будет согласно нормам.

В прошлом году по республике было убрано свыше 15 млн га зерновых и зернобобовых культур.


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