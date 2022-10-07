Какой будет предвыборная кампания Касым-Жомарта Токаева – мнение политолога

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал состоявшиеся вчера съезды трех парламентских партий и прошедший за ними форум «Народной коалиции» в поддержку кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на пост Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, встречи показали параметры будущей предвыборной кампании действующего Президента. Глава государства решил себя не связывать ни с одним из партийных брендов, а двигаться на основе широкой консолидации общественных сил. Политолог подчеркнул, что Глава государства не посетил ни один из трех партийных съездов.

«Касым-ЖомартТокаев провозгласил начало новой политической эпохи, основанной на принципах справедливости. Это заметно и по тому, что модель-ориентир стала именоваться «Справедливый Казахстан» вместо ранее объявлявшихся «Нового Казахстана» и «Второй Республики». Тематика справедливости, понятно, имеет различные толкования, но в целом отражает общественный запрос. Согласно этому и иным выступлениям Президента, основой справедливого государства должна стать демонополизация политической власти, чему придается даже больше значения, нежели борьбе с коррупцией и создания равных возможностей. Они рассматриваются как следствия олигархизации госаппарата и госбюджета. С этим сложно не согласиться», - написал Д. Ашимбаев в своем Telegram-канале .

Президент в своем выступлении сделал упор на развитие конституционных институтов, которые, по мнению эксперта, страдают от системной неэффективности и непотизма. Проведенная по инициативе К. Токаева конституционная реформа и объявленный полномасштабный избирательный цикл и должны решить эти задачи. Институты получили обновленные полномочия, ветви власти – большую сбалансированность, а порядок их формирования предусматривает широкую опору на население и его интересы.

Политолог отметил, что Глава государства сам подал пример, проведя ограничения своего нового срока максимум 7 годами. Здесь фактор примера нужно рассматривать особо: государству сложно требовать от общества тех или иных принципов, если само демонстрирует полное их игнорирование.

«Очень часто в ходе обсуждений различных платформ или программ звучал тезис о том, что государство должно во всем следовать народным чаяниям. Но, объективно, в условиях низкого уровня образования и культуры, правового нигилизма, распространенности социального иждивенчества и инфантилизма, наркомании, восприимчивости молодежи к ксенофобии, религиозному экстремизму и иных проблем общественного развития (или правильнее будет сказать – регресса?) государство должно не слепо следовать некоторым «чаяниям», а заниматься совершенствованием и модернизацией экономики и общества», - добавил Данияр Ашимбаев.

По его словам, Президент, несмотря на свой демократизм и врожденную интеллигентность, неоднократно демонстрировал решительность и твердость – важнейшие качества политического лидера. Он умеет принимать не только популярные, но и непопулярные решения, которые могут привести к снижению поддержки, но объективно нужны в интересах страны. Сегодня, в сложных внешнеполитических и экономических условиях, крайне важен фактор сильного лидера, учитывающего интереса государства и общества и опирающегося на консолидированную поддержку народа.

«В ходе поездок по регионам страны К. Токаев обратился к образу совершенного человека по версии Абая, а на форуме сторонников сформулировал некоторые принципы политического лидерства, представляющие его идеал – «Ответственный политик всегда рационален, гибок и тверд. Настоящий патриот никогда не рисуется перед публикой, а думает о единстве нации перед лицом возрастающих угроз». Таким образом, в картине нового справедливого общества лежит не только развитие институтов, но и совершенствование его граждан и лидера», - заключил политолог.

Фото: parlam.kz