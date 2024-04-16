01:41, 16 Апрель 2024 | GMT +6
Какой будет погода в Казахстане 16 апреля
РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 16 апреля, передает агентство Kazinform.
— По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов, сохранится дождливая погода на большей части РК, в горных районах юго-востока и юга ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), — говорится в сообщении.
По Казахстану ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны — шквал.
Ранее сообщалось, что на реках в пяти регионах республики ожидаются подъемы уровней воды.