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    01:41, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Какой будет погода в Казахстане 16 апреля

    дождь
    Фото: pixabay.com

    РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 16 апреля, передает агентство Kazinform.

    — По-прежнему с прохождением атмосферных фронтов, сохранится дождливая погода на большей части РК, в горных районах юго-востока и юга ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), — говорится в сообщении.

    По Казахстану ожидаются грозы, туманы, усиление ветра, на юге страны — шквал.

    Ранее сообщалось, что на реках в пяти регионах республики ожидаются подъемы уровней воды.

    Теги:
    Погода Казахстан Регионы Казахстана Казгидромет
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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