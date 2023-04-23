Какой будет погода в период посевной в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские синоптики дали прогноз погоды на период посевной кампании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На расширенном заседании по подготовке к весенне-полевым работам директор филиала РГП «Казгидромет» Кымбат Мергалимова сообщила, что в мае средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах среднемноголетних значений – 12-15 тепла.

В первой и второй декадахс чередованием циклонов и антициклонов прогнозируется неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха ночью от 0-5 до 8-13 тепла, днем - от 12-17 до 20-25 градусов.

В третьей декаде мая с интенсивным выносом теплых воздушных масс прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха до 25-30 тепла.

Осадков в мае, по сравнению с апрелем, будет больше. Ожидается 20-47 мм. На большей части - в пределах среднемноголетних значений, местами - больше нормы. Осадки ливневого, грозового характера прогнозируются часто в течение месяца. В начале и конце первой и в конце второй декад с прохождением холодных атмосферных фронтов ожидаются дожди, временами сильные, с порывистым ветром, возможны шквал, град и понижение температуры воздуха до трех мороза.

«Согласно консультативному прогнозу, в июне на большей части области ожидается температурный фон воздуха около климатической нормы – 17-20 тепла. В отдельные дни прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха. В ночные часы столбики термометров опустятся до 2-10, днем - до 12-17 тепла. С выносом теплых воздушных масс вслед за похолоданием ожидается повышение температуры днем до 25-34 градусов», - проинформировала Кымбат Мергалимова.

В третьей декаде апреля метеорологи планируют маршрутное обследование полей на определение запасов продуктивной влаги в почве.Переход температуры через 0 градусов в этом году произошел раньше на 5 дней, снежный покров быстро сошел, что способствовало быстрому испарению и фильтрации в почву талых вод.

«По результатам анализа метеорологических данных был составлен прогноз запасов влаги в почве к началу посевных работ. В регионе на разных агрофонах в основном будут преобладать удовлетворительные запасы продуктивной влаги в Тимирязевском, Жамбылском, Шал акына, Тайыншинском, Есильском, Уалихановском, Мамлютском, Аккайынском и Акжарском, Кызылжарском районах, окрестностях станции «Рузаевка» района им. Г. Мусрепова. Удовлетворительно оптимальные влагозапасы ожидаются в Айыртауском, М. Жумабаева и в окрестностях агропоста «Новоишимский» района им. Г. Мусрепова», - отметила Кымбат Мергалимова.