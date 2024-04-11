Во второй декаде апреля в Казахстане ожидаются осадки

Пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК озвучила прогноз погоды по Казахстану на 10–20 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Казгидромета, в течение второй декады практически на всей территории страны ожидаются осадки, в начале декады на северо-западе, севере, центре, востоке страны в ночные часы — дождь с переходом в снег, днем дождь, туман.

— 12 апреля на востоке страны временами прогнозируются сильные осадки. На западе, юге, юго-востоке пройдут дожди с грозами, в горных районах юга, юго-востока республики — вероятны сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра до 15-28 м/с. Лишь в отдельные дни ожидается кратковременное прекращение осадков, — сказала Алина Исмагулова.

На западе страны в первой половине декады ожидается понижение температуры воздуха ночью от +5+10С до +3+8С, днем от +20+25С до +15+20С, затем повышение ночью до +10+15С, днем до +23+28С;

На северо-западе ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от -3+5С до +8+15С, днем от +12+18С до +20+28С;

На севере, в центре прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от -1-6С до +7+15С, днем от +5+12С до +17+25С;

На востоке республики в начале декады — понижение температуры воздуха ночью до -2-10С, днем до +5+13С, затем с 16 апреля повышение ночью до 0, +5С, днем до +10+17С. В конце декады — понижение ночью до -3+2С, днем до +5+10С;

На юге постепенное повышение температуры воздуха ночью от +3+10С до +13+18С, днем от +12+20С до +22+30С;

На юго-востоке в начале декады понижение ночью до 0, +8С, днем до +10+18С, затем с 15 апреля — повышение ночью до +3+10С, днем до +17+25С.