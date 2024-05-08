Какой будет погода в Казахстане 8 мая

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 8 мая, передает агентство Kazinform.

— С прохождением южного циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, на западе страны — сильные дожди, град. Лишь на севере республики ожидается погода без осадков, — говорится в сообщении.

По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге — шквал, на юго-западе, северо-западе, в центре в ночные и утренние часы ожидается туман.

Ночью на востоке Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На юге, в центре Карагандинской, в центре области Улытау, на западе Кызылординской, Туркестанской областей, на юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.