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    00:20, 08 Май 2024 | GMT +6

    Какой будет погода в Казахстане 8 мая

    дождь
    Фото: Freepik.com

    РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 8 мая, передает агентство Kazinform.

    — С прохождением южного циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, на западе страны — сильные дожди, град. Лишь на севере республики ожидается погода без осадков, — говорится в сообщении.

    По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге — шквал, на юго-западе, северо-западе, в центре в ночные и утренние часы ожидается туман.

    Ночью на востоке Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Северо-Казахстанской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

    На юге, в центре Карагандинской, в центре области Улытау, на западе Кызылординской, Туркестанской областей, на юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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