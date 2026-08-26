Какой будет погода в Казахстане 27 августа

Казгидромет объявил штормовые предупреждения на 27 августа в ряде регионов Казахстана. В отдельных областях прогнозируются сильные дожди, грозы, град, шквал, пыльные бури, туман и усиление ветра. В горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается снег, передает Kazinform.

В Костанайской области прогнозируются дождь и гроза, на севере и западе временами сильный дождь. Днем на западе и востоке области возможны град и шквал. Порывы северо-западного ветра на юге и востоке достигнут 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза. Днем на западе и севере пройдут сильные дожди, возможны град, шквал и пыльная буря. Скорость ветра местами достигнет 25 м/с. Ночью и утром на юге и востоке прогнозируется туман. В Петропавловске днем также ожидаются град и шквал.

В Акмолинской области днем на западе, севере и юге ожидаются дождь, гроза, град, шквал и пыльная буря. Порывы южного и юго-западного ветра местами усилятся до 25 м/с. В Кокшетау прогнозируются дождь, гроза и ветер до 15–18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере ожидаются дождь и гроза, а на востоке и в горных районах — осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на севере и востоке области прогнозируется туман. Ветер усилится до 15–18 м/с.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза. Порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с.

Небольшой дождь и гроза прогнозируются ночью на севере Кызылординской области, днем там же ожидается пыльная буря и ветер до 15–20 м/с. В Актюбинской области небольшой дождь и гроза ожидаются ночью на севере и днем на северо-востоке, ночью и утром в центре области возможен туман.

В Западно-Казахстанской области днем на севере прогнозируются небольшой дождь и гроза. В Павлодарской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман, днем на севере и востоке ветер усилится до 15–20 м/с.

В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. В Алматинской области днем на востоке ожидается ветер с порывами до 18 м/с. В горных районах области Жетісу ночью и утром прогнозируется туман, на востоке ветер усилится до 15–20 м/с.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман.

Кроме того, чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в Жамбылской, Атырауской, Кызылординской областях и области Ұлытау, а также в отдельных районах Костанайской, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Жетісу, Абай и Мангистауской областей.

Ранее сообщалось о том, что дожди с грозами, град и шквал прогнозируют на большей части Казахстана 27-29 августа. При этом в ряде регионов значительно понизится температура воздуха, а на юге и юго-востоке сохранится жара до +37 градусов.