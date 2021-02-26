РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:06, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Какой будет погода в Казахстане 26 февраля

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 26 февраля, передает МИА «Казинформ».

    С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, на западе – осадки (дождь, снег). Лишь на юге и севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Туркестанской областях местами ожидаются низовая метель, туман. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Жамбылской областях местами ожидается низовая метель, в Атырауской области местами – гололед, туман, в Жамбылской области местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.

    В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 17-22 м/с. Днем в Мангыстауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, гололед, низовая метель, в Карагандинской области местами – туман. Местами в Алматинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, на севере Туркестанской областей ночью ожидается сильный мороз, местами в Мангыстауской области – очень сильный мороз.

    Теги:
    Погода Казгидромет Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:54
    В Талыдкоргане полиция занималась незаконными проверками аптек
    Сегодня, 09:23
    Казахстанские байдарочники стали шестыми на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!