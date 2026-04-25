Какой будет погода в Казахстане 25 апреля

По данным синоптиков, в Астане ожидается переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°C, днем +24…+26°C.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью +9…+11°C, днем +22…+24°C.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13°C, днем +27…+29°C.

В Актау облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°C, днем +13…+15°C.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°C, днем +12…+14°C.

В Атырау переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°C, днем +14…+16°C.

В Жезказгане облачно, дождь, гроза, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13°C, днем +25…+27°C.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°C, днем +23…+25°C.

В Кокшетау переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°C, днем +22…+24°C.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°C, днем +23…+25°C.

В Костанае облачно, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°C, днем +14…+16°C.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15°C, днем +30…+32°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°C, днем +26…+28°C.

В Петропавловске облачно, дождь, гроза, ветер 15-20, порывы до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°C, днем +18…+20°C.

В Семее ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°C, днем +21…+23°C.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8°C, днем +24…+26°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12°C, днем +27…+29°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14°C, днем +30…+32°C.

В Уральске облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°C, днем +9…+11°C.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°C, днем +20…+22°C.

Ранее сообщалось, что заморозки придут в Казахстан в выходные. Прогноз погоды по Казахстану на 25–27 апреля 2026 года представили в РГП «Казгидромет».