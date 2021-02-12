Какой будет погода в Казахстане 12 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег), на севере – снег. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге и западе страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Актюбинской области местами – гололед.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях местами – туман.