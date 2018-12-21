Какой будет плата за проезд в общественном транспорте Астаны в 2019 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов поделился прогнозами на 2019 год по поводу возможного изменения тарифов за проезд в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 января 2019 года каких-то изменений в тарифных планах не будет. Сейчас уже прозрачный пассажиропоток, у нас идет с акиматом диалог по поводу субсидий, которые реально мы должны будем передать перевозчикам. Исходя из этого, будет понятно, нужны ли изменения в тарифном плане. Начало года уже через 10 дней», - сказал спикер на брифинге в СЦК.

Вместе с тем, повысится ли плата в целом в следующем году, Б. Игенбердинов точно сказать не смог.

«На сегодня у нас четкое понимание расходов и доходов перевозчиков. Вот эту разницу кто-то должен закрывать, обычно это делает бюджет. Какой у нас бюджет и насколько он сможет покрыть расходы, исходя из этого, будет формироваться тариф для пассажиров. Но в первом квартале однозначно не будет никаких изменений», - объяснил он.

По его словам, обсуждение по возможному повышению или понижению тарифов займет немало времени.

«Сейчас мы должны будем пройти рабочую комиссию, выйти на общественный совет, на обсуждение, потом - в маслихат. Это работа не менее 3-4 месяцев. Каких-то глобальных изменений до лета, как минимум, не будет», - заверил Б. Игенбердинов.