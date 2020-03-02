Какой будет новая многопрофильная больница, рассказал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о посещении турецкой больницы, аналог которой построят через два года в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона говорит, что ожидания североказахстанской делегации оправдались. Они увидели больницу с совершенно иным уровнем обслуживания и лечения, современным оборудованием. Такое же появится в новой многопрофильной больнице в Петропавловске.

«В том числе линейные ускорители – современное оборудование в лечении онкозаболеваний. В нашей стране они есть только в Нур-Султане и Алматы. Мы запроектировали, чтобы такое оборудование стояло в нашей больнице. Начиная с этого года, наши врачи будут проходить стажировку в Турции», - сказал К.Аксакалов.

Аким области добавил, что впечатление произвела и организация работы больницы. Начиная от медицинских до технических вопросов до слаженности действий службы безопасности.

«В этой больнице работают три call-центра. Один занимается организацией работы больницы. Операторы получают заявки со всех отделений. Направляют исполнителей. У них разработаны 2,5 тысячи сценариев. На каждый вид заявки – сценарий, который рассчитан по времени. Если заявка исполняется не вовремя, то идут штрафные санкции. Каждый пациент в палате имеет аварийную кнопку вызова, с помощью которой он вызывает врача. Все рассчитано посекундно. Отдельная служба работает на техническое обеспечение здания. Главный врач там не занимается хозяйственными вопросами. И это правильно. Наши врачи вынуждены тратить на это свое время. А должны заниматься только организацией лечебного процесса», - подчеркнул К.Аксакалов.

Новая больница расположится на 70 тысячах квадратных метров. Аким области пообещал, что будет построен подземный паркинг. Оттуда пациенты смогут на лифтах сразу подниматься в нужное отделение.