Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Нефть/газ

Какой будет новая энергетическая политика Европы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Марта 2022, 09:10
Какой будет новая энергетическая политика Европы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Брюсселе состоялся саммит Европейского союза, и он оказался гораздо более продолжительным и напряженным, чем ожидалось. Главы государств и правительств пытались найти способы сдержать стремительный рост цен на энергоносители, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

При этом наблюдалось четкое разделение между сторонниками и противниками вмешательства в энергетический рынок. В заключение было найдено соглашение для Испании и Португалии, которые просили о временном ограничении цен на электроэнергию.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии:

— На Пиренейском полуострове сложилась особая ситуация. Там энергетический баланс с высокой долей возобновляемых источников энергии. Это очень хорошо, но между ними очень мало взаимосвязей. Поэтому мы договорились о специальном режиме, который поможет Пиренейскому полуострову справиться с этой очень специфической ситуацией, в которой он оказался.

На саммите приняты и другие решения. Чтобы иметь возможность получать более выгодные цены, лидеры ЕС хотят, чтобы Европейская комиссия вела переговоры об общей закупке газа от имени всех ее 27 стран.

Также было достигнуто соглашение о необходимости увеличения объемов газовых хранилищ в Европе в преддверии следующей зимы.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии:

— 75% мирового рынка трубопроводного газа - это европейский рынок. У нас огромная покупательная способность. Поэтому я рада, что теперь мы будем использовать нашу коллективную переговорную силу. Вместо того чтобы перебивать друг друга и повышать цены, мы объединим наш спрос.

Ситуация вокруг Украины - одна из причин роста цен на энергоносители.


Евросоюз   Нефть   Европа   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова