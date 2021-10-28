Каковы требования к частным охранным организациям для получения лицензий
«2 января 2021 года Главой государства был подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охранной деятельности. Была разделена лицензия на осуществление охранной деятельности на два подвида. Первый – все виды охранных услуг, в том числе охрана объектов, уязвимых в террористическом отношении. Второе – все виды охранных услуг, за исключением объектов УТО», - пояснил Данияр Султанов.
В реализацию данного закона в соответствии с предъявляемыми требованиями Антитеррористического законодательства МВД были инициированы поправки в приказ №959 по утверждающим квалификационным требованиям к частным охранным организациям на получение лицензий.
«Данный приказ предусматривает дополнительные требования к частным охранным организациям, имеющим лицензию первого подвида. Для получения лицензий на занятие охранной деятельности по первому подвиду частные охранные организации должны соответствовать требованиям, предусматривающим: наличие опыта работы в сфере оказания охранных услуг не менее 1 года, офисного помещения для размещения пунктов централизованной охраны, не менее двух мобильных групп оперативного реагирования, обеспечивающих выезд на сигналы тревоги с объектов, служебного, в том числе огнестрельного оружия», - отметил эксперт.
По его словам, частная охранная организация, осуществляющая охрану объектов УТО, в первую очередь должна руководствоваться инструкцией по организации антитеррористической защиты объектов УТО.
Требования содержат основные требования к организации пропускного режима, реагирование на технические проявления. При заключении договоров рекомендуется разрабатывать дополнительные правила по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима.