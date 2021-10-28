Каковы требования к частным охранным организациям для получения лицензий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие требования должны соблюдать частные охранные организации для получения лицензий? Об этом рассказал эксперт департамента по контролю за охранной деятельностью МВД РК Данияр Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2 января 2021 года Главой государства был подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охранной деятельности. Была разделена лицензия на осуществление охранной деятельности на два подвида. Первый – все виды охранных услуг, в том числе охрана объектов, уязвимых в террористическом отношении. Второе – все виды охранных услуг, за исключением объектов УТО», - пояснил Данияр Султанов.

В реализацию данного закона в соответствии с предъявляемыми требованиями Антитеррористического законодательства МВД были инициированы поправки в приказ №959 по утверждающим квалификационным требованиям к частным охранным организациям на получение лицензий.

«Данный приказ предусматривает дополнительные требования к частным охранным организациям, имеющим лицензию первого подвида. Для получения лицензий на занятие охранной деятельности по первому подвиду частные охранные организации должны соответствовать требованиям, предусматривающим: наличие опыта работы в сфере оказания охранных услуг не менее 1 года, офисного помещения для размещения пунктов централизованной охраны, не менее двух мобильных групп оперативного реагирования, обеспечивающих выезд на сигналы тревоги с объектов, служебного, в том числе огнестрельного оружия», - отметил эксперт.

По его словам, частная охранная организация, осуществляющая охрану объектов УТО, в первую очередь должна руководствоваться инструкцией по организации антитеррористической защиты объектов УТО.

Требования содержат основные требования к организации пропускного режима, реагирование на технические проявления. При заключении договоров рекомендуется разрабатывать дополнительные правила по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима.