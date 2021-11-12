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Каковы таможенные правила ввоза автомобилей из Армении и Кыргызстана

12 Ноября 2021 17:38
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Каковы таможенные правила ввоза автомобилей из Армении и Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каковы таможенные правила ввоза автомобилей из Армении и Кыргызстана, рассказал на брифинге главный эксперт Управления неторгового оборота КГД Минфина РК Нурлан Намысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, этот вопрос регулируется соглашением о присоединении к Евразийскому экономическому союзу.

«Если автомобили были завезены из Армении до 10 октября 2014 года, они считаются товаром Союза. Такими автомобилями казахстанцы могут пользоваться без уплаты таможенных пошлин и налогов. Что касается Республики Кыргызстан, то автомобили завезенные до 1 января 2014 года считаются товаром ЕАЭС. Ими тоже можно пользоваться без уплаты таможенных пошлин и налогов», - пояснил Нурлан Намысов.

Ранее он разъяснил таможенные правила касательно эксплуатации авто, завезенных из России.

«Согласно статье 264 Евразийского экономического кодекса, разрешается эксплуатация автомобилей, завезенных из-за рубежа на территории Евразийского экономического союза в течение года. К примеру, если иностранцы прибывают на своих автомобилях в служебную командировку или по другим причинам, они могут, опираясь на эту статью, пользоваться своим автомобилем в течение года. Согласно шестого пункта этой статьи, граждане иностранных государств могут только сами использовать этот транспорт. Нельзя передавать такой автомобиль гражданам Казахстана по доверенности или же другими путями», - сказал Нурлан Намысов.



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#Транспорт   #Армения   #Кыргызстан   #ЕАЭС  
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Автор:

Серик Сабеков

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