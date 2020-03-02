Каковы субсидии на каракулевое овцеводство, рассказали в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о субсидировании каракулевого овцеводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «О племенном животноводстве» функции регулирования ведения селекционной и племенной работы в хозяйствах переданы республиканским палатам по направлениям продуктивности овец. Так, с 2016 года действует Республиканская палата «Каракульских пород овец». В настоящее время данная Палата объединяет 12 хозяйств, где зарегистрировано 122,7 тысяч голов племенного поголовья», - сообщил Сапархан Омаров в своем ответе на депутатский запрос .

В целях поддержки научной и селекционной работы, на основе предложений РП, по его словам, осуществляется субсидирование овцеводческих хозяйств за каждое маточное поголовье, вовлеченное в селекционную и племенную работу.

«Норматив субсидий составляет для племенного поголовья 2500 тенге за голову, для товарного поголовья – 1500 тенге. В 2019 году для этих целей было выделено местными бюджетами 4,0 млрд тенге для охвата мерами государственной поддержки более 4 тысяч овцеводческих хозяйств, в том числе на каракулеводство», - отметил министр.

Вместе с тем он подчеркнул, что воспроизводство каракульских и тонкорунных пород осуществляется методом искусственного осеменения.

«Это является высокозатратным и требующим наличия квалифицированных специалистов, с 2015 года в республике осуществляется субсидирование затрат овцеводческих хозяйств на организацию искусственного осеменения», - заключил глава ведомства.

С. Омаров дополнительно сообщил, что кроме того в рамках программы «Сыбаға» в 2019 году 1 059 крестьянских и фермерских хозяйств воспользовались льготным кредитованием на закуп 374 369 голов овец на сумму 12 337 млн тенге. Вышеуказанные меры государственной поддержки доступны для всех граждан Республики Казахстан, в том числе для наших соотечественников, прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья.



