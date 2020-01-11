+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -5 °С
USD 377.46 EUR 418.75
RUB 6.15 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Каковы особенности нового механизма страхования в растениеводстве РК

11 Января 2020 13:48
Поделиться:
Каковы особенности нового механизма страхования в растениеводстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан отказался от обязательного страхования в растениеводстве, и рассматривается вопрос субсидирования 80% от страховой премии тем фермерам, кто пожелает страховаться добровольно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Информационно-учетный центр»

Новости по теме

Более 6,3 млн казахстанцев являются участниками системы обязательного соцстрахования
Президент подписал законы об обязательном социальном страховании Казахстанцы стали чаще страховать свою жизнь Премьер  поручил до конца года обеспечить готовность медорганизаций к ОСМС

«Обязательное страхование в растениеводстве не оправдало ожиданий. Так посчитали в аграрном ведомстве. Теперь принуждать аграриев к страхованию посевов государство не будет. Основная проблема, которая и стала началом конца обязательного страхования – формализм. На рынок зашли небольшие общества взаимного страхования (ОВС) фермеров с «депминговыми» расценками, из-за чего ушли профессиональные страховые компании», - отмечено в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что дальше решено привлекать фермеров к страхованию через прозрачную схему страхования и через субсидирование 80% затрат на выплату страховой премии. Новые механизмы страхования весьма просты и фермеру нужно понять несколько основных принципов:

Во-первых, пока что внедряется самый простой и объективный показатель – индекс содержания влаги в почве. Проще говоря, данный индекс показывает: сколько воды содержится в кубическом метре почвы на конкретном гектаре. Урожайность в расчет не берется, так как она зависит не только от погоды, но и соблюдения агротехнологий самим фермером, то есть неважно, сколько получил фермер урожайность на поле, если индекс влаги показывает здесь засуху, выплаты аграрий получит.

Данные об уровне влаги в почве собираются с помощью микроволн с радаров, установленных на европейских и американских спутниках. Собирает и обрабатывает данные голландская компания «ВардерСат», то есть ни один казахстанский чиновник не способен повлиять на эти данные, что исключает коррупцию и незаконные выплаты. Услугами голландской компании пользуются многие годы аграрии по всей Европе, так что не доверять её компетенции или объективности просто неуместно.

Во-вторых, весь процесс страхования доступен в онлайн режиме. Фермер через портал Qoldau видит свои электронные поля, отмечает какие из них хотел бы застраховать, после чего оплачивает только 20% от страховой премии. Остальные 80% за него оплачивает государство. Во всяком случае, такой проект рассматривается. В итоге фермер получает электронный полис, который можно распечатать при желании. Так как здесь же, на Qoldau, имеется сервис по кредитованию через Аграрно-кредитную компанию (АКК), предполагается, что данные по страховому сертификату будут «садиться» в базу, тем самым сертификат будет использоваться в качестве дополнительного залога при кредитовании.

Если страховой случай все-таки наступает, система автоматически вышлет бланк электронного заявления, который фермер должен подписать с помощью ЭЦП. В срок до 15 дней производится страховая выплата.

В-третьих, для страхования можно выбрать одну из страховых компаний, на портале Qoldau, то есть сам фермер решает, с кем ему работать. Список пока не велик – всего 3 компании, но ведется работа по его расширению.

В-четвертых, страховые выплаты гарантированы несколькими международными перестраховочными компаниями, входящими в ТОП-5. Это мало что говорит рядовому аграрию, но важно для финансовых организаций.

В-пятых, существенно повышены нормы затрат на гектар, которые и берутся за основу расчетов. Минимальные нормы составили 30 000 тенге/гектар.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Сельское хозяйство,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив