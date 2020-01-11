Каковы особенности нового механизма страхования в растениеводстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан отказался от обязательного страхования в растениеводстве, и рассматривается вопрос субсидирования 80% от страховой премии тем фермерам, кто пожелает страховаться добровольно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Информационно-учетный центр»

«Обязательное страхование в растениеводстве не оправдало ожиданий. Так посчитали в аграрном ведомстве. Теперь принуждать аграриев к страхованию посевов государство не будет. Основная проблема, которая и стала началом конца обязательного страхования – формализм. На рынок зашли небольшие общества взаимного страхования (ОВС) фермеров с «депминговыми» расценками, из-за чего ушли профессиональные страховые компании», - отмечено в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что дальше решено привлекать фермеров к страхованию через прозрачную схему страхования и через субсидирование 80% затрат на выплату страховой премии. Новые механизмы страхования весьма просты и фермеру нужно понять несколько основных принципов:

Во-первых, пока что внедряется самый простой и объективный показатель – индекс содержания влаги в почве. Проще говоря, данный индекс показывает: сколько воды содержится в кубическом метре почвы на конкретном гектаре. Урожайность в расчет не берется, так как она зависит не только от погоды, но и соблюдения агротехнологий самим фермером, то есть неважно, сколько получил фермер урожайность на поле, если индекс влаги показывает здесь засуху, выплаты аграрий получит.

Данные об уровне влаги в почве собираются с помощью микроволн с радаров, установленных на европейских и американских спутниках. Собирает и обрабатывает данные голландская компания «ВардерСат», то есть ни один казахстанский чиновник не способен повлиять на эти данные, что исключает коррупцию и незаконные выплаты. Услугами голландской компании пользуются многие годы аграрии по всей Европе, так что не доверять её компетенции или объективности просто неуместно.

Во-вторых, весь процесс страхования доступен в онлайн режиме. Фермер через портал Qoldau видит свои электронные поля, отмечает какие из них хотел бы застраховать, после чего оплачивает только 20% от страховой премии. Остальные 80% за него оплачивает государство. Во всяком случае, такой проект рассматривается. В итоге фермер получает электронный полис, который можно распечатать при желании. Так как здесь же, на Qoldau, имеется сервис по кредитованию через Аграрно-кредитную компанию (АКК), предполагается, что данные по страховому сертификату будут «садиться» в базу, тем самым сертификат будет использоваться в качестве дополнительного залога при кредитовании.

Если страховой случай все-таки наступает, система автоматически вышлет бланк электронного заявления, который фермер должен подписать с помощью ЭЦП. В срок до 15 дней производится страховая выплата.

В-третьих, для страхования можно выбрать одну из страховых компаний, на портале Qoldau, то есть сам фермер решает, с кем ему работать. Список пока не велик – всего 3 компании, но ведется работа по его расширению.

В-четвертых, страховые выплаты гарантированы несколькими международными перестраховочными компаниями, входящими в ТОП-5. Это мало что говорит рядовому аграрию, но важно для финансовых организаций.

В-пятых, существенно повышены нормы затрат на гектар, которые и берутся за основу расчетов. Минимальные нормы составили 30 000 тенге/гектар.