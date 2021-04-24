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Каковы итоги пятого заседания земельной комиссии

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Апреля 2021, 17:03
Каковы итоги пятого заседания земельной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор юридической компании «Bazarbek&Partners» Бакытжан Базарбек рассказал об основных итогах пятого заседания Комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Земельная комиссия на основе моего предложения после психологически тяжелой дискуссии и анализа общественно-политической обстановки, настроения людей и народа приняла важное решение - сохранить Мораторий на предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Республики Казахстан и негосударственным юридическим лицам Республики Казахстан в частную собственность», - написал Бакытжан Базарбек в Facebook .

По его словам, до этого решения существовали две позиции: оставить частную собственность на сельхозземли и отменить частную собственность.

«В обществе назревал раскол, бурные дискуссии на эту тему в социальных сетях порой переходили в открытое противостояние разных социальных групп людей и общественных деятелей с взаимными обвинениями в отсутствии патриотизма, любви к Родине, к земле и даже в измене Родине. Нужно было принять «Соломоновое решение»! Правительственная комиссия пришла к выводу, что будет лучше, изучить вопрос необходимости сохранения института частной собственности на земли сельхозназначения после общественных дискуссий, обсуждений на различных площадках (мәслихат, общественные советы), научных исследований и после реализации в жизнь других важных решении земельной комиссии», - отметил спикер.

Он перечислил основные решения комиссии на пятом заседании:

- Первое, выработать механизм отчуждения права аренды на земли сельскохозяйственного назначения без выкупа;

- Второе, внести соответствующие изменения в законодательство «О персональных данных» и рассекретить сведения о собственниках земель и землепользователях в государственном земельном кадастре;

- Третье, упразднить земельные комиссии на районном и городском уровне;

- Четвертое, утвердить новые жесткие предельно-максимальные размеры земельных участков;

- Пятое, разработать вокруг сельских населенных пунктов радиус, в рамках которого будут изъяты земельные участки и зарезервированы под общественные пастбища.

«Есть и другие важные решения! Все указанные предложения, я внес на заседании земельной комиссии и комиссия их утвердила. Однозначно, эти решения Земельной комиссии будут приняты как законопроект, и это огромный шаг вперед, огромный прогресс. Мы делаем сильный удар по коррупции в земельных отношениях и монополиям на землю и защищаем права на землю простых сельчан, крестьян и фермеров, владельцев условных земельных долей», - заключил Б. Базарбек..


Сельское хозяйство   Земельная реформа.Мораторий  
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