Каково качество автомобильных дорог в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Качество строительства автомобильных дорог в столице улучшается. Об этом заявил директор филиала Национального центра качества дорожных активов по городу Нур-Султан Нуржан Темирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По качеству автомобильных дорог у нас очень остро стоял вопрос до 2019-2020 годов. Так как до этого времени сам заказчик решал и принимал объемы выполненных работ без нас, то есть без лабораторной проверки», - сказал Нуржан Темирханов в интервью корреспонденту агентства.

По его словам, застройщики тогда старались за минимум расходов получить хорошую прибыль.

Отметим, что в 2019 году в республике был создан Национальный центр качества дорожных активов.

«В 2019 году создали нашу лабораторию, и в 2020 году мы уже начали активно работать. В том году мы выявили очень много нарушений в строительстве автомобильных дорог. В ходе проверок мы выявили все нарушения, около 50% работ были забракованы. По итогам мы заставили застройщиков переделывать все это. Всего было выявлено нарушений на 45 млн тенге», - сообщил Нуржан Темирханов.

Спикер добавил, что в результате постоянного контроля удалось достичь положительных результатов.

«В результате постоянного контроля мы достигли хороших результатов. К примеру, в этом году в ходе проверок видно, что застройщики уже бояться нарушать требования и стандарты. Так, в 2021 году уже не выявляется грубых нарушений, есть, конечно, мелкие. Для сравнения я приведу цифры – если в прошлом году было выявлено нарушений на 45 млн тенге, то в этом году уже выявлено нарушений на 4,5 млн тенге. Можно сказать, что почти на 90% улучшилось качество строящихся или реконструируемых автомобильных дорог. Это результаты только по городу Нур-Султан. То есть улучшения на лицо. Здесь бы хотелось отметить активное участие общества – мы публикуем номера телефонов, по которым могут связаться граждане при выявлении нарушений, активно используем социальные сети, в эту работу подключились и известные блогеры. То есть, мы поддерживаем обратную связь с населением. Люди к нам часто обращаются, и по таким обращениям проводится проверка и выявляется немало нарушений. Все это дало вот такой результат», - резюмировал Нуржан Темирханов.