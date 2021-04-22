Какова средняя зарплата жителей Атырауской области, рассказал Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству решить вопрос трудоустройства высвобождаемых сотрудников по окончании проекта «Болашақта кеңею жобасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время уровень жизни в Атырауской области выше, чем в других регионах страны. Средняя заработная плата составляет 358 тысяч тенге, что в 1,6 раза выше общереспубликанского показателя (по Казахстану 222,9 тысячи тенге)», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области.

Тем не менее, отметил Глава государства, реализуемый здесь «Болашақта кеңею жобасы» скоро будет завершен.

«В ближайшие три года освободят свои рабочие места 55 тысяч человек. Аким области планирует трудоустроить 31 тысячу человек. Напомню, что это задача не только Атырауской области. В рамках проекта вахтовым методом работают и жители других регионов. Поручаю Правительству в ускоренном режиме проработать вопрос трудоустройства всех высвобождаемых работников», - заключил Президент.

Ранее Глава государства дал оценку качеству дорог в Атырауской области. «85% дорог республиканского значения и 61% дорог областного значения в регионе в удовлетворительном или неплохом состоянии. Однако, это ниже среднереспубликанского показателя», - отметил К. Токаев.

Кроме того, Президент поручил привести в порядок 95% дорог в стране. «С 2019 года по всей стране на эти цели ежегодно из республиканского бюджета выделяется 50 миллиардов тенге. На строительство и ремонт дороги будут направлены средства и из местного бюджета. Можно сказать, что результата нет. Большинство отремонтированных дорог приходят в негодность не ранее чем через год. Это нужно исправить», - подчеркнул К. Токаев.