Какова ситуация в водохранилищах ЗКО

В водохранилищах РГП «Казсушар» в Западно-Казахстанской области на сегодня имеется 399 миллионов кубометров воды, они заполнены на 72 процента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Западно-Казахстанском филиале РГП «Казсушар», данное учреждение находится в постоянном контакте с водохозяйственными службами Орынборской и Саратовской областей РФ.

По данным российских коллег, в Караозен из Приузенского водохранилища, расположенного в Саратовской области, спускается 66 кубометров воды в секунду.

В этом году наибольший объем спуска воды здесь достиг 550 кубометров в секунду.

Прекратились переливы в реке Сарыозен, протекающей по территориям Казталова и Жанкалы. На сегодняшний день с двух рек отведено более 400 миллионов кубических метров паводковых вод.

Этот сток направили в устья рек и на луга, а также для заполнения водохранилищ и озер.

По данным специалистов Западно-Казахстанского филиала РГП «Казсушар», уровень воды в Чаганском водохранилище в городе Уральск составляет 29,40 метра.

Водоотводное здание этого водохранилища полностью открыто с осени 2023 года. Паводковые воды беспрепятственно проходят через него и впадают в реку Жайык.

В целях экономии воды в летне-осенний период это сооружение будет закрыто после снижении уровня воды.

Кроме того, наблюдается снижение уровня воды на гидростанциях по рекам Чаган и Дерколь.

— Сегодня в 08:00 из Ириклинского водохранилища, расположенного в Орынборском регионе РФ, в реку Жайык спускалось 1670 кубометров воды в секунду, а в 16:00 этот объем сократился до 1324 кубометров. А несколько дней назад из Ириклинсокого водохранилища спускалось 2170 кубометров воды в секунду. Уровень реки Жайык в районе города Уральск сейчас достиг 713 сантиметров (опасный предел — 850 сантиметров). До этого уровень воды в Жайыке поднимался за счет местных притоков. Сообщается, что во второй половине апреля уровень Жайыка достигнет своего максимума за счет воды, поступающей из реки Сакмар и Ириклинского водохранилища. Из главной реки региона в систему Жайык-Кочим поступает 102 кубометра воды в секунду. В настоящее время осуществляется сбор воды в водохранилища, а с 8 апреля вода подана в пруды и на естественные луга. Ситуация на водохозяйственных объектах филиала стабильная, — сообщили в РГП.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области РФ уровень воды в реке Урал за 2 часа опустился на 9 сантиметров. Как сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, гидрологическая обстановка на Ириклинском водохранилище позволяет снизить объем сброса воды.