Какова ситуация с запасами угля в Алматинской области

16 Ноября 2022, 14:40

16 Ноября 2022, 14:40

Какова ситуация с запасами угля в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Главный специалист отдела энергетики и энергосбережения акимата Алматинской области Ержан Адилет на брифинге сообщил, что потребность угля для населения на отопительный сезон составляет 761 тыс. тонн. Реализовано 494 тыс. тонн или 65%. На тупиках и складах имеется запас угля в объеме 16,5 тыс. тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным спикера, по области имеется 47 угольных тупиков и складов (27 тупиков, 20 склада) и угольный разрез «Ойкарагай» в Райымбекском районе.

«На 2022 год план поставки угля с разреза Каражыра составил 283,1 тыс. тонн, с разреза Шубаркуль - 399,7 тыс. тонн, с карьера Ойкарагай - 78,2 тыс. тонн. Железнодорожным транспортом на шесть месяцев план поставки составил 389,4 тыс. тонн. Фактически отгружено 373,4 тыс. тонн или 96%. На ноябрь план поставки угля составил 126,9 тыс. тонн, фактически отгружено 40,9 тыс. тонн или 32%. В сутки поступает 46 вагонов или 3174 тонн (Каражыра –17 и Шубарколь – 29)», - проинформировал Ержан Адилет.

Он отметил, что, по данным акиматов районов и городов, средняя цена угля на складах и тупиках составляет от 13 000 до 17 500 тенге, с разреза «Ойкарагай» - 8500 тенге за тонну угля.