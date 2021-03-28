Какова ситуация с лекарственным обеспечением в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом снабжения города лекарственными средствами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Представители Ассоциаций поддержки и развития фармацевтической деятельности РК и крупные дистрибьюторы отметили, что на сегодняшний день во всех аптеках города есть все востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты.

В Стабилизационном фонде антиковидных лекарственных средств на сегодня существует запас более 19,4 млн упаковок препаратов, включая 2,4 млн антибиотиков, 335 тысяч антикоагулянтов, около 2,5 млн ацетилсалициловой кислоты, 78 тысяч витаминов, 568 тысяч гормональных препаратов, 4,15 млн жаропонижающих, 9 млн изделий медицинского назначения (шприцы, системы для вливания растворов и т. д.), 180 тысяч противовирусных препаратов и более 300 тысяч прочих лекарств, что составляет более чем двухмесячный запас.

Ежедневно производится 749 тысяч штук в день, на складах поставщиков более 33 млн штук. Дефицита масок нет.

Все дистрибьюторы подтвердили отсутствие проблем с поставками лекарств от производителей и наличие значительных запасов, достаточных с учетом ажиотажного спроса прошлого года. Запасы всех лекарств в дополнение к запасам Стабилизационного фонда лекарственных средств города сформированы на сроки до 8 месяцев.

Кроме того, сами аптечные сети создали значительные запасы лекарственных препаратов на своих складах и констатируют лишь незначительный сезонный рост спроса.