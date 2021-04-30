РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:14, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Какова ситуация с КВИ и вакцинации в Алматинской области

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 30 апреля зарегистрировано 21 124 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 12 474, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, что темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 1,3% до 1,1%. R число по коронавирусной инфекции по области составило – 0,948, по республике – 0,998.

    За последние сутки зарегистрировано 180 случаев КВИ, темп прироста – 0,9% из них 150 симптомных (83,3%) и 30 бессимптомных (20%) случаев.

    На сегодня выписан с выздоровлением 14 101 пациент, за сутки из стационара выписаны 69 пациентов, сняты с домашней изоляции 37 человек.

    Против коронавирусной инфекции первым компонентом привиты 147 106 лиц, вторым компонентом вакцинированы 20 522. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!