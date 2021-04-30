Какова ситуация с КВИ и вакцинации в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по состоянию на 30 апреля зарегистрировано 21 124 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 12 474, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, что темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 1,3% до 1,1%. R число по коронавирусной инфекции по области составило – 0,948, по республике – 0,998.

За последние сутки зарегистрировано 180 случаев КВИ, темп прироста – 0,9% из них 150 симптомных (83,3%) и 30 бессимптомных (20%) случаев.

На сегодня выписан с выздоровлением 14 101 пациент, за сутки из стационара выписаны 69 пациентов, сняты с домашней изоляции 37 человек.

Против коронавирусной инфекции первым компонентом привиты 147 106 лиц, вторым компонентом вакцинированы 20 522. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.