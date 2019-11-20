Какова схема финансирования строительства газопровода «Сарыарка»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков рассказал о схеме финансирования строительства газопровода «Сарыарка», передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Схема и условия финансирования были одобрены Госкомиссией по модернизации экономики в августе прошлого года», - пояснил Мурат Журебеков на брифинге в Правительстве

Согласно озвученной схеме финансирования, 80,3 млрд. тенге предоставляются путем формирования уставного капитала проектной компании (АО «АстанаГаз КМГ»); 85 млрд. тенге – облигационный займ АО «ЕНПФ»; 102 млрд. тенге – облигационный займ Евразийского банка развития и АО «Банк развития Казахстана».

«Общая стоимость строительства проекта составляет 267,3 млрд. тенге. Генеральным подрядчиком строительства определена компания «КазСтройСервис». В ноябре прошлого года между компаниями «АстанаГаз КМГ» и «КазСтройСервис» подписан договор о строительстве», - добавил Мурат Журебеков.