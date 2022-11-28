Какова сейчас ситуация с теплоснабженим в городе Экибастузе – МИИР РК

28 Ноября 2022, 17:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК распространило оперативную информацию о текущем состоянии теплоснабжения в городе Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В связи с аварией на ТЭЦ создан штаб во главе с акимом Павлодарской области. В аварийно-восстановительных работах задействованы 138 человек и 35 единиц техники. Из 15-ти ранее выявленных повреждений устранено 14. В настоящее время проводятся земляные работы.

По состоянию на 1 5:30 часов 28 ноября 2022 года температура подачи теплоносителя составляет 84º С (норма - 87ºС), обратка – 54ºС (норма - 56ºС), в квартирах 18-20ºС.

В работе находятся шесть котлоагрегатов (№ 6,8,9,12,14,15), в резерве четыре котлоагрегата (№ 5,7,11,13). Потребление электроэнергии составило 51 МВт.

Температурный режим в лечебных учреждениях в течение дня не ухудшался и сохраняется в пределах 20-25ºС, что соответствует санитарным нормам.

Без теплоснабжения остаются 18 МЖД и три соцобъекта. Имеется одно повреждение на участке ЦТП 52 (мкр 5 «а» по ул. Машһур Жусупа).

Всего тепловых сетей в Экибастузе 422,5 км. На балансе ТОО «Экибастузтеплоэнерго» находятся 342,3 км, их износ составляет 91%.

На Экибастузской ТЭЦ 10 котлов, из них пять – энергетических, пять – водогрейных.

В городе Экибастузе 689 многоквартирных домов и 4 тыс. 395 частных домов, подключенных к центральному теплоснабжению.

Ранее сообщалось, что жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

Детей из Центра поддержки и дома юношества города Экибастуза отправят в учебно-оздоровительные лагеря. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе. В Астане и Алматы начали сбор гуманитарной помощи для жителей Экибастуза. Правительству и акимату Павлодарской области Президент поручил в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе. Вопрос передачи ряда проблемных энергетических объектов в госсобственность прорабатывается Правительством.