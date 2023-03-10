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    22:10, 09 Март 2023 | GMT +6

    Какова роль газа в энергопереходе и энергобезопасности: глава QazaqGaz выступил с докладом на CERAWeek-2023

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 марта в рамках крупнейшей энергетической конференции CERAWeek председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов рассказал о роли газа в энергопереходе и об энергобезопасности в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

    «Энергобезопасность, энергопереход и доступность энергии для потребителей – три фактора, которые должны быть учтены в энергетической программе любой страны. Газ является транзитным топливом, которое сыграет ключевую роль в обеспечении этих трех факторов. Благо, в Казахстане ресурсов и запасов газа достаточно на долгие годы вперед», – отметил глава национальной компании.

    Санжар Жаркешов также сообщил, какие уроки Казахстан извлекает из энергетического кризиса в Европе и в мире. Вместе с тем QazaqGaz активно ведет предварительные подготовительные работы к отопительному периоду 2023-2024 годов.



    По его словам, беспрецедентные реформы газовой отрасли, которые поддерживаются руководством Казахстана, помогут стране реализовать свой инвестиционный потенциал. В их числе, новая стимулирующая формула закупа газа у недропользователей, новые категории потребителей, улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов.

    Помимо этого, глава нацкомпании рассказал, что в ближайшее время стартует roadshow для привлечения инвесторов в газовые проекты АО «НК «QazaqGaz».

    CERAWeek — крупнейшая ежегодная конференция по энергетике, которая проводится информационно-аналитической компанией S&P Global в Хьюстоне, США. Тема конференции в 2023 году - «Navigating a Turbulent World: Energy, Climate and Security». Форум собрал порядка 4 тысяч делегатов со всего мира — руководителей и представителей энергетических компаний, политических деятелей, экспертов в области энергетики, финансов, экологии и т.д.


    Теги:
    Экономика Газификация Энергетика Нефть/газ
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