Какова обеспеченность медицинскими масками в аптеках Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы не наблюдается повышенного спроса на маски и лекарства. Об этом заявил координатор акимата города Алматы по обеспечению лекарственными препаратами Зангар Салимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Весенний повышенный спрос на маски привел к тому, что в городе появились новые игроки, отечественные производители медицинских масок. Их совокупная мощность в день составляет 882 тысячи масок. Имеется 15 крупных поставщиков, у которых в наличии имеется 20 млн масок. «СК-Фармация» приобрела для целей интервенции 10 млн масок, которые при необходимости будут реализованы на рынок», - сказал Зангар Салимбаев в ходе брифинга об обеспечении Алматы лекарственными препаратами.
Он отметил, что ежедневно проводится мониторинг аптек. В городе насчитывается 867 аптек, которые на 95% обеспечены масками. Маски продолжают поступать.
«Ситуация по Алматы стабильная, не наблюдается высокого спроса ни на лекарства ни на маски», - отметил спикер.
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