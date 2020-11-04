+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 11 °С
USD 433.3 EUR 506.74
RUB 5.44 CNY 64.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какова обеспеченность медицинскими масками в аптеках Алматы

4 Ноября 2020 10:54
Поделиться:
Какова обеспеченность медицинскими масками в аптеках Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы не наблюдается повышенного спроса на маски и лекарства. Об этом заявил координатор акимата города Алматы по обеспечению лекарственными препаратами Зангар Салимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О расширении перечня амбулаторных лекарств рассказали в акимате Нур-Султана
На 55% больше средств выделено на ГОБМП и ОСМС в этом году в Нур-Султане 8,8 млрд тенге выделено на подготовку к возможной второй волне COVID-19 в Алматинской области 33 млн медицинских препаратов завезено в аптеки Алматы

«Весенний повышенный спрос на маски привел к тому, что в городе появились новые игроки, отечественные производители медицинских масок. Их совокупная мощность в день составляет 882 тысячи масок. Имеется 15 крупных поставщиков, у которых в наличии имеется 20 млн масок. «СК-Фармация» приобрела для целей интервенции 10 млн масок, которые при необходимости будут реализованы на рынок», - сказал Зангар Салимбаев в ходе брифинга об обеспечении Алматы лекарственными препаратами.

Он отметил, что ежедневно проводится мониторинг аптек. В городе насчитывается 867 аптек, которые на 95% обеспечены масками. Маски продолжают поступать.

«Ситуация по Алматы стабильная, не наблюдается высокого спроса ни на лекарства ни на маски», - отметил спикер.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив