09:52, 16 Март 2021 | GMT +6
Какова эпидситуация в Казахстане, рассказал Алексей Цой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости, за исключением коронавирусной инфекции, в целом по Республике Казахстан остается стабильной. Проводится мониторинг по 64 инфекционным заболеваниям, по итогам 2020 года снижена заболеваемость по 42 инфекциям», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.
По его словам, в текущем году не зарегистрированы заболевания людей чумой, холерой, брюшным тифом, бешенством, туляремией, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, дифтерией, столбняком, краснухой, корью, сибирской язвой, малярией.
«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение заболеваемости по 45 инфекционным заболеваниям», - заключил министр.