Какова эпидситуация в Казахстане, рассказал Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости, за исключением коронавирусной инфекции, в целом по Республике Казахстан остается стабильной. Проводится мониторинг по 64 инфекционным заболеваниям, по итогам 2020 года снижена заболеваемость по 42 инфекциям», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, в текущем году не зарегистрированы заболевания людей чумой, холерой, брюшным тифом, бешенством, туляремией, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, дифтерией, столбняком, краснухой, корью, сибирской язвой, малярией.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение заболеваемости по 45 инфекционным заболеваниям», - заключил министр.



