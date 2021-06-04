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    12:26, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Какова эпидситуация в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 53 случаев КВИ. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 4 июня в области зарегистрировано 26 269 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 16 455. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 1229,0. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,5% до 0,3%.

    Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,4%, Илийском - 0,4%, Жамбыльском - 0,4%, Кербулакском -0,5%, Сарканском ( 0,7%) районах.

    За последние сутки зарегистрировано 53 случаев КВИ, темп прироста – 0,2%, из них 38 симптомных (71,7%) и 15 бессимптомных (28,3%) случаев.

    На сегодня выписаны с выздоровлением - 25 228, за сутки из стационара выписано 27 пациентов, снято с домашней изоляции – 15 человека.

    Первым компонентом в области привито 226 973 человек, вторым 135 291. Среди вакцинированных: государственные служащие – 9369, медицинские работники – 20 140, педагоги – 31 263, СМИ – 106, и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 1257, другие категории – 131 975.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область
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