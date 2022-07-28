28 Июля 2022 14:25

Каков уровень обеспеченности социально значимой продукцией в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране уровень обеспеченности по шести видам товаров социального значения составляет менее 80 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается обеспечения внутреннего рынка продовольственными товарами по итогам 2021 года, то учтено обеспечение внутреннего рынка 29 основными видами продовольственных товаров (социального значения) за счет отечественного производства. По 11 товарным позициям на уровне 100 процентов и более (картофель, огурцы, пшеничная мука, хлеб, рис, макароны, гречневая крупа, молоко, баранина, куриные яйца, соль). Обеспеченность по 12 видам продуктов составляет 80 процентов и более (морковь, лук, капуста, свекла столовая, перец, помидоры, масло подсолнечное, кисломолочные продукты, Масло сливочное, конина, говядина)», - говорится в ответе министерства на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Вместе с тем, по данным ведомства, уровень обеспеченности по 6 товарам составляет менее 80 процентов. В частности, среди них: яблоки (74%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыр и творог (56%), сахар (43%), рыба (66%).

В целях импортозамещения продовольственных товаров и устойчивого развития агропромышленного комплекса Правительством РК реализуется Концепция развития агропромышленного комплекса до 2030 года и национальный проект развития АПК до 2025 года.

В качестве основных задач определены следующие направления:

- повышение производительности труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза;

- достижение самообеспеченности страны по основным видам продовольственных товаров;

- увеличение экспорта продукции АПК в 2 раза с доведением доли обработанной в ней продукции до 70%;

- стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем и реализации инвестиционных проектов.

«Для решения этих задач будет осуществлен комплекс мероприятий, предусматривающих повышение финансирования, развитие земельных отношений и цифровизацию отрасли, совершенствование аграрной науки и образования, обеспечение ветеринарной и фитосанитарной безопасности. В этих программных документах приоритет отдается производству мяса, фруктов, овощей, сахара, зерновых, масличных культур, молочных продуктов. Кроме того, учтено формирование 7 экосистем вокруг крупных инвестиционных проектов, включая переработку. Это позволит привлечь не менее 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств, которые смогут участвовать в создании конечной казахстанской продукции с высокой добавленной стоимостью», - отмечается в сообщении ведомства.