Каков результат стыковых матчей Лиги наций между сборными Казахстана и Молдовы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборная Казахстана сумела переиграть команду Молдовы в двухматчевом противостоянии и теперь примет участие в Дивизионе C Лиги наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками казахстанских футболистов в группе 3 дивизиона C станут сборные Азербайджана, Беларуси и Словакии.

Молдавская команда отправится в группу 1 дивизиона D, где сразиься с командами Лихтенштейна, Андорры и Латвии.

Стоит напомнить, что после победы в Кишиневе со счетом 2:1 сборная Казахстана сегодня уступила сопернику на домашнем поле в Нур-Султане, проиграв в основное время со счетом 0:1, но оказалась сильнее соперника в серии пенальти.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

Казахстан: Шацкий, Малый, Марочкин, Алип, Быстров, Куат, Тагыберген, Васильев, Суюмбаев, Аймбетов, Зайнутдинов.

Молдова: Райлян, Рябчук, Армаш, Болохан, Посмак, Ревенко, Плэтикэ, Рацэ, Ионицэ, Каймаков, Николаеску.

Явным фаворитом по всем раскладам была казахстанская команда, она и атаковала с первых минут, но пропустила после удара ножницами Игоря Армаша, а после хозяева долгое время ничего толкового создать у ворот соперника не могли... Сделать это удалось только на 63-й минуте, когда Абат Аймбетов после навеса пробил в упор головой во вратаря Дорина Райляна, следом последовал штрафной хозяев и мяч чуть разошелся со штангой, Нуралы Алип получил свой шанс, но из убойной позиции попал в голкипера. Михаил Каймаков со штрафного послал мяч под перекладину, тут свое мастерство показал Игорь Шацкий. Игра перешла в экстра-таймы, первый из которых активно прессинговала Молдова, Андрей Карпович сделал замены, они ничего не дали и последовала серия пенальти, в которой сильнее оказались казахстанцы.

Таким образом, сборная Казахстана будет играть в Лиге С.

Казахстан — Молдова 0:1 (0:1), доп.вр. 0:1, пен. 5:4

Голы: Армаш 13 (0:1)

Пенальти: Каймаков — 0:1, Абикен — 1:1, Армаш — 1:2, Бейсебеков — 1:2 (вратарь), Мандрыченко — 1:3, Досмагамбетов — 2:3, Крачун — 2:4, Зайнутдинов — 3:4, Николаеску — 4:4 (вратарь), Жаксылыков — 4:4, Ревенко — 5:4 (мимо), Жуков — 5:4

Первая игра: 2:1.