Каков потенциал «роялти» в сельском хозяйстве Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каков потенциал «роялти» (премиальные на использование научных достижений, прим.ред.) в сельском хозяйстве РК рассказал первый заместитель председателя народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков в ходе онлайн-конференции по вопросам коммерциализации научных достижений в АПК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце 2019 года мы посчитали примерный потенциал «роялти» в сельском хозяйстве. Только в растениеводстве он составляет около 10 млрд тенге в год, из которых три миллиарда тенге могли бы непосредственно выплачиваться ученным», - сказал Толеутай Рахимбеков.

Спикер добавил, что на сегодня финансирование науки в 2020 году составляет примерно 7,5 млрд тенге.

«Из них треть составляет фонд заработной платы - 2,5 млрд тенге. Если где-то миллиард тенге убрать на административный персонал – директора, бухгалтеры, кадры, юристы, водители, технички и т.д., то чисто ученые получают примерно в 1,5 млрд тенге. Из бюджета 1,5 млрд тенге по ПЦФ (программно-целевое финансирование, прим.ред.) получают и еще могли бы 3 млрд тенге, то есть в два раза больше, получать за счет «роялти». Причем получали бы реально работающие ученые», - подчеркнул Толеутай Рахимбеков.

Ранее спикер сообщил, что в системе аграрного научно-образовательного центра в 2009 году появился первый положительный опыт, когда на базе научно-производственного центра им. Бараева были заключены первые 32 договора и сельхозтоваропроизводители заплатили 108 млн тенге.

«Это примерно 1-1,5% от стоимости семян, которые были куплены сельхозтоваропроизводителем. По закону РК 30% от этой суммы должно направляться непосредственно ученым, авторам этих сортов, авторам пород, авторам технологий. В результате более 32 млн тенге получили ученые от этого научно-производственного центра», - сообщил Толеутай Рахимбеков.