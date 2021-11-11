Каков на сегодня объем ВРП столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем валового регионального продукта столицы за первое полугодие 2021 года составил 3 трлн 211 млрд тенге. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Айжан Тугельбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Объем валового регионального продукта за первое полугодие 2021 года составил 3 трлн 211 млрд тенге с ростом на 5% к соответствующему периоду 2020 года. Доля регионов в валовом внутреннем продукте составила 10%», - сказала Айжан Тугельбаева, выступая на заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства
Она также поделилась планами на будущее.
«В планах обеспечить ежегодный рост ВВП в среднем до 4% с ростом объема к 2024 году до 10,4 трлн тенге. В целом рост экономики будет базироваться на расширении несырьевого сектора, этому будут способствовать принимаемые меры в перерабатывающих и сервисных секторах экономики через реализацию проектов на территории индустриального парка №1 и №2, а также национальных проектов», - пояснила Айжан Тугельбаева.
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