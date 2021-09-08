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    13:40, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Каков дефицит мест в общежитиях для студентов Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько студентов в РК обеспечено общежитиями, а сколько нуждается в них, сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нашей стране насчитывается более 1,1 млн студентов. Из них только 16% (174 тыс.) обеспечены общежитиями. Уже на сегодня дефицит мест в общежитиях насчитывает 80 тыс. мест. Для решения этого вопроса Елбасы поручил до конца 2022 года построить для студентов общежития на 75 тыс. мест. Однако эта проблема по разному решается в регионах. Самый большой дефицит в общежитиях наблюдается в городах Нур-Султан и Алматы», - сказал Елнур Бейсенбаев, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

    Депутат отметил необходимость скорейшего решения этого вопроса.

    Теги:
    Правительство РК Парламент Образование Астана Строительство Правоохранительные органы Мажилис
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