Каков дефицит мест в общежитиях для студентов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько студентов в РК обеспечено общежитиями, а сколько нуждается в них, сообщил депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране насчитывается более 1,1 млн студентов. Из них только 16% (174 тыс.) обеспечены общежитиями. Уже на сегодня дефицит мест в общежитиях насчитывает 80 тыс. мест. Для решения этого вопроса Елбасы поручил до конца 2022 года построить для студентов общежития на 75 тыс. мест. Однако эта проблема по разному решается в регионах. Самый большой дефицит в общежитиях наблюдается в городах Нур-Султан и Алматы», - сказал Елнур Бейсенбаев, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Депутат отметил необходимость скорейшего решения этого вопроса.