Какого уровня вакцинации от КВИ достигли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек в Казахстане вакцинировалось от КВИ, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается вакцинация населения против КВИ. первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 77,8%, вторым компонентом привито более 8,3 млн человек с охватом 72,9% подлежащего взрослого населения», - сказал Алексей Цой.

Было отмечено, что от численности населения РК охват первым компонентом составил 47,6%, вторым компонентом – 43,8% от численности населения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом за последние две недели снизилась на 31%. В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 96% больных.



