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Какого уровня вакцинации от КВИ достигли  в Казахстане

14 Декабря 2021 09:18
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Какого уровня вакцинации от КВИ достигли  в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек в Казахстане вакцинировалось от КВИ, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Продолжается вакцинация населения против КВИ. первым компонентом привито более 8,8 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 77,8%, вторым компонентом привито более 8,3 млн человек с охватом 72,9% подлежащего взрослого населения», - сказал Алексей Цой.

Было отмечено, что от численности населения РК охват первым компонентом составил 47,6%, вторым компонентом – 43,8% от численности населения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане заболеваемость коронавирусом за последние две недели снизилась на 31%. В республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 96% больных.



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#Правительство РК   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Серик Сабеков

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