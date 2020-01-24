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Какого уровня достигли международные резервы  Казахстана

24 Января 2020 12:15
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Какого уровня достигли международные резервы  Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Золотовалютные резервы Казахстана составили 29 млрд. долл. США. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, выступая на расширенном заседании Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на нестабильность ситуации на внешних рынках и снижение среднегодовой цены на нефть с 71,7 долл. США за баррель в 2018 году до 64,2 долл. США за баррель в 2019 году, валовые международные резервы в прошлом году увеличились на 2,3% и составили 91 млрд. долл. США, в том числе золотовалютные резервы – 29 млрд. долл. США, активы Нацфонда – 61,9 млрд. долл. США», - сообщил Ерболат Досаев.

Глава Нацбанка добавил, что дефицит текущего счета за 9 месяцев 2019 года составил 4,3 млрд. долл. США.

«Увеличение дефицита в сравнении с 2018 годом (1,8 млрд. долл. США за 9 месяцев 2018 года) обусловлено ростом импорта на 2,7 млрд. долл. США вследствие увеличения ввоза непродовольственных и инвестиционных товаров», - пояснил Ерболат Досаев.

Он также отметил, что дефицит был также связан со снижением экспорта товаров на 0,9 млрд. долл. США из-за более низких цен на нефть).


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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Автор:

Серик Сабеков

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