    20:21, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Какое решение приняло Судебное жюри по делу судьи Карабаева, показавшего язык

    Судебное жюри поставило точку в дисциплинарном разбирательстве в отношении судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Абинура Карабаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    БАҚ өкіліне аузын қисайтқан судьяның әрекеті тексерілетін болады
    Фото: diapazon.kz

    По итогам заседания Судебного жюри при Высшем судебном совете судья Абинур Карабаев привлечен к дисциплинарной ответственности с применением взыскания в виде замечания.

    — Судебное жюри при Высшем судебном совете является независимым дисциплинарным органом судейского сообщества. Его задача заключается не в реализации «карательных» функций в отношении судей, а в том, чтобы посредством применения эффективных дисциплинарных мер способствовать повышению ответственности судей и укреплению доверия участников судебного процесса к работе судей. Судебное жюри обеспечивает законность и справедливость дисциплинарного процесса, а также гарантии независимости судей, — сообщили в Высшем судебном совете.

    Напомним, поводом для проверки стала видеозапись из зала суда, на которой судья, председательствовавший по делу о покушении на бывшего замакима Шымкента Руслана Берденова, показал язык журналистке.

    После первичного изучения комиссия по судейской этике направила материалы проверки в Судебное жюри.

    Изучив материалы, Судебное жюри приняло дисциплинарное дело к рассмотрению и заявило, что окончательное решение будет вынесено по итогам заседания.

     

     

