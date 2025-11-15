Какое решение приняло Судебное жюри по делу судьи Карабаева, показавшего язык

По итогам заседания Судебного жюри при Высшем судебном совете судья Абинур Карабаев привлечен к дисциплинарной ответственности с применением взыскания в виде замечания.

— Судебное жюри при Высшем судебном совете является независимым дисциплинарным органом судейского сообщества. Его задача заключается не в реализации «карательных» функций в отношении судей, а в том, чтобы посредством применения эффективных дисциплинарных мер способствовать повышению ответственности судей и укреплению доверия участников судебного процесса к работе судей. Судебное жюри обеспечивает законность и справедливость дисциплинарного процесса, а также гарантии независимости судей, — сообщили в Высшем судебном совете.

Напомним, поводом для проверки стала видеозапись из зала суда, на которой судья, председательствовавший по делу о покушении на бывшего замакима Шымкента Руслана Берденова, показал язык журналистке.

После первичного изучения комиссия по судейской этике направила материалы проверки в Судебное жюри.

Изучив материалы, Судебное жюри приняло дисциплинарное дело к рассмотрению и заявило, что окончательное решение будет вынесено по итогам заседания.