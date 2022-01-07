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Какое наказание грозит организаторам и участникам массовых беспорядков

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Января 2022, 01:35
Какое наказание грозит организаторам и участникам массовых беспорядков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организаторам и участникам массовых беспорядков грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока, с лишением гражданства. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Ранее сообщалось, что Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по факту организации и участия в массовых беспорядках. Досудебное расследование начато и по совершению акта терроризма.

Для этого по поручению Президента РК в стране создана межведомственная следственно-оперативная группа. В ее состав вошли наиболее опытные сотрудники МВД, КНБ и других правоохранительных органов под руководством специального прокурора.

Наказание по этим статьям Уголовного кодекса предусматривает от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока, с лишением гражданства.


Фото:©AP/Vladimir TRETYAKOV

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