31 Июля 2022 18:11

Какое место занимает Казахстан в сезоне еврокубков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом еврокубковом сезоне Казахстан уже лишился двух своих представителей — из Лиги Конференций вылетели «Астана» и «Кайрат». Пока борьбу в турнире продолжают «Тобол» и «Кызыл-Жар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент в сезоне-2022/23 Казахстан в таблице коэффициентов УЕФА делит 43-е место, имея в активе 0.875 балла. Столько же, к примеру, у Люксембурга и Гибралтара. Рядом с ними расположилась Республика Сан-Марино — 0.833 балла. Всего в рейтинге представлено 55 страны. Лидирует на данный момент Исландия — 2.666 балла.

В третьем отборочном раунде Лиги Конференций «Тобол» сыграет с боснийским «Зриньски», а «Кызыл-Жар» встретится с кипрским АПОЭЛом.



